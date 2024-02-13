Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Emniyet Müdürlüğünde "eğitimci polisler" meslektaşlarının çocuklarını sınavlara hazırlıyor

        Edirne Emniyet Müdürlüğünde öğretmenlik mezunu polis memurları, sınavlara hazırlık kapsamında polis çocuklarına derslerinde yardımcı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Emniyet Müdürlüğünde "eğitimci polisler" meslektaşlarının çocuklarını sınavlara hazırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Emniyet Müdürlüğünde öğretmenlik mezunu polis memurları, sınavlara hazırlık kapsamında polis çocuklarına derslerinde yardımcı oluyor.

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce başlatılan "Çocuklar Bizim Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz" projesi kapsamında, müdürlükteki eğitim sınıfı öğrencilere tahsis edildi.

        Polis çocuklarına, polis memurları tarafından Türkçe, matematik, geometri, biyoloji, tarih ve coğrafya branşlarında takviye dersleri verilmeye başlandı. Şu anda kurslara 22 öğrenci katılıyor.

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da zaman zaman kursu ziyaret ediyor.

        Karaburun ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi sınava hazırlanan polis çocuklarına destek olmak amacıyla başlattıklarını söyledi.

        Talebin polis arkadaşlarından geldiğini vurgulayan Karaburun, "Lisans seviyesinde eğitimi tamamladıktan sonra polis memuru ya da komiser olmuş gönüllü arkadaşlarımızın talebiyle bir proje oluşturduk. Sayın Valimiz Yunus Sezer'in de onaylarıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzdeki eğitim sınıfını çocuklarımıza tahsis ettik. Polis ve komiser arkadaşlarımız çocuklara kendi branşlarıyla ilgili konu anlatımlı, soru çözümlü, pekiştirmeye yönelik eğitimler veriyor." diye konuştu.

        Karaburun, kursun polis çocuklarının müfredata göre okul başarılarını destekleme ve sınavlara hazırlama konusunda desteklediğini ifade etti.

        - "Çocuklara derslerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz"

        Polis memuru Sedat Karakoç, Polis Evi Şube Müdürlüğündeki mesaisinden sonra çocuklarla bir araya geldiğini anlattı.

        Üniversiteden biyoloji bölümünden öğretmen olarak mezun olduğunu dile getiren Karakoç, "Proje kapsamında meslektaşlarımın çocuklarıyla biyoloji dersi işliyoruz. Çocuklara derslerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

        Polis memuru Fulya Dizman, çocuklara matematik branşında yardımcı olduğunu ve katkıda bulunduğunu anlattı.

        Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu Öğrencisi Ayşenaz Yıldırım ise kursta okuldaki derslerini tekrar yaptığını ve anlamadığı konuları sorarak öğrendiğini belirtti.

        Eğitimlere katılan Sena Özdemir, kursun kendilerine katkı sağladığını ve sınavlara daha iyi hazırlandıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        "Artık Santos devreye girmeli"
        "Artık Santos devreye girmeli"

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu'nda incelemede bulundu
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu'nda incelemede bulundu
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Prof. Dr. Özbar, Paris Olimpiyatları'na Avrupa'dan çağırılan tek kadın vole...
        Prof. Dr. Özbar, Paris Olimpiyatları'na Avrupa'dan çağırılan tek kadın vole...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Türk Kızılay Selimiye Meydanı'nda kan bağış kampanyası düzenledi
        Türk Kızılay Selimiye Meydanı'nda kan bağış kampanyası düzenledi