Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi ile Tiran Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 16:31 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi ile Tiran Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında Arnavutluk Tiran Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imza töreni düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Artan Hoxha tarafından imzalanan anlaşmanın eğitim, araştırma ve diğer akademik faaliyetlerin yanı sıra kültürel iş birliğini de içerdiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, Tiran Üniversitesi ile ilişkilerin artarak geliştiğini belirterek anlaşmanın iki üniversitenin de uluslararası alanda daha etkin bir konuma gelmesine ve öğrenci, akademisyen ve araştırmacılar için daha geniş imkanlar sunulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

        - ETTDERGİ'nin 5. sayısı yayımlandı

        Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Dergisi'nin (ETTDERGİ) 5. sayısı yayımlandı.

        Derginin 5. sayısının editörü ve yayın yönetmeni Neslihan Çakır, yaptığı açıklamada, derginin "vefa" temasıyla özel olarak hazırlandığını ve derneğin eski başkanlarından Rezzan Erton'un anılarının bu sayıda yer almasına büyük önem verdiklerini belirtti.

        Dergide birçok önemli yazı ve içeriğin yer aldığını dile getiren Çakır, 5. sayıya derneğin web sitesi üzerinden veya dernek ofisinden ücretsiz olarak ulaşılabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Selimiye Meydanı'nda kan bağış kampanyası düzenledi
        Türk Kızılay Selimiye Meydanı'nda kan bağış kampanyası düzenledi
        Edirne'de sağanak (2)
        Edirne'de sağanak (2)
        Edirne'de beton mikseri ile ters yöne giren tırın çarpıştığı kazada 2 kişi...
        Edirne'de beton mikseri ile ters yöne giren tırın çarpıştığı kazada 2 kişi...
        Edirne'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı
        Edirne'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı
        Voleybol hakemi Nurper Özbar, Paris 2024'te Türkiye'yi temsil etme gururunu...
        Voleybol hakemi Nurper Özbar, Paris 2024'te Türkiye'yi temsil etme gururunu...
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor