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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:23 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:30
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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Edirne'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanana bazı vatandaşlar kapalı çarşıda yağmurun dinmesini bekledi. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

        Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oluyor.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlarda otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağışın etkisini kaybetmesini bekledi.

        İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

        Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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