Edirne'de jandarmanın eğitim faaliyetleri sürüyor

Edirne'de jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Meriç ilçesine bağlı köylerde dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik eğitim gerçekleştirdi.

Ekipler Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde de vatandaşlara trafik kuralları ile ilgili bilgi verdi.

Öte yandan, jandarma ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaban hayvanlarının beslenmesi için birçok noktaya su dolu kaplar ve ekmek bıraktı.