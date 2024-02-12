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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 35 internet adresine erişim engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:54 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:58
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 35 internet adresine erişim engellendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

        Ekipler, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 35 internet sitesi tespit etti.

        Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.

        Siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

        - Uyuşturucu ve tabanca fişekleri ele geçirildi

        Havsa ilçesinde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

        Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçedeki devriyesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 2,18 gram skunk ve 72 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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