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        Edirne'de sağanak

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü'nün (MGM) yağış uyarısının ardından Edirne'de sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:54 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:55
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        Edirne'de sağanak
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        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü'nün (MGM) yağış uyarısının ardından Edirne'de sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Uyarının ardından Edirne'de sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte yağışın yarına kadar yer yer etkili olması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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