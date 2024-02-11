Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin bir araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 2 oyun konsolu, 4 oyun konsolu kumandası, 52 şişe içki ve 13 araç sigorta paneli ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.