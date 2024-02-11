Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.
Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Ekiplerin bir araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 2 oyun konsolu, 4 oyun konsolu kumandası, 52 şişe içki ve 13 araç sigorta paneli ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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