Edirne'de bir haftada 294 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir haftada yapılan denetimlerde 294 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde son bir haftada yapılan denetimlerde 294 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 araca el konuldu. ​