Edirne'de tabancayla iş yerine ateş eden kişi tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş eden kişi tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş eden kişi tutuklandı.
Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşler Caddesi'ndeki araç kiralama ofisine gelen H.İ. ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından H.İ, ayrıldığı iş yerine tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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