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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde üzerine aydınlatma direği devrilen triportörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 11.02.2024 - 13:08
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan ilçesinde üzerine aydınlatma direği devrilen triportörün sürücüsü yaralandı.

        Büyük Cami Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği triportörün üzerine devrildi.

        Yaralanan sürücü B.G, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Devrilen aydınlatma direği yoldan kaldırıldı.

        - Üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Rasim Ergene Caddesi'ndeki devriyede şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Sürücü S.S'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        S.S, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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