Edirne'de asayiş
Keşan ilçesinde üzerine aydınlatma direği devrilen triportörün sürücüsü yaralandı.
Keşan ilçesinde üzerine aydınlatma direği devrilen triportörün sürücüsü yaralandı.
Büyük Cami Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği triportörün üzerine devrildi.
Yaralanan sürücü B.G, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen aydınlatma direği yoldan kaldırıldı.
- Üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Rasim Ergene Caddesi'ndeki devriyede şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Sürücü S.S'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
S.S, gözaltına alındı.
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