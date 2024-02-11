Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütü PKK mensubu yakalandı.
Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütü PKK mensubu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu sınırda yakalandı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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