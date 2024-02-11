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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütü PKK mensubu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:29 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:35
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
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        Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütü PKK mensubu yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu sınırda yakalandı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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