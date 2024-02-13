Markette 4 ton sahte deterjan ele geçirildi; 3 gözaltı
EDİRNE'de bir markette yapılan aramada 4 ton sahte deterjan ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.
EDİRNE'de bir markette yapılan aramada 4 ton sahte deterjan ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.G., B.O. ve Y.U.'nun işlettiği markette arama yaptı. Ekiplerce yapılan aramada, 4 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı, 1 ruhsatsız tabanca ve 45 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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