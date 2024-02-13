Edirne'de lisans mezunu gönüllü polislerden, çocuklara eğitim desteği

EDİRNE'de ilk, orta ve lise öğrencileri, 'Çocuklar Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz' projesi kapsamında, Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, alanında uzman lisans mezunu polis memurlarından matematik, biyoloji ve geometri konularında destek alıyor. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Gerek sınava hazırlanan çocuklar, gerekse ara sınıftaki eğitimine devam eden çocuklarımızın okulda anlayamadığı ya da bazı eksik kalan konuları burada tekrar öğretmenlerine sorma şansları, onlardan tekrar dinleme şansları oluşuyor" dedi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından, kentte eğitim gören çocuklara yönelik 'Çocuklar Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz' projesi başlatıldı. Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 22 aile, çocukları için başvuru yaptı. Müdürlük bünyesinde görevli alanında uzman öğretmenlik bölümlerinden lisansını tamamlayan polis memurları, ekim ayında çocuklara mesai saatleri dışında matematik, biyoloji ve geometri branşında ders vermeye başladı. Çocuklar derslerde okulda anlayamadıkları konuların yanında, öğrendiklerini pekiştirip, test çözme imkanı da buldu.

'GÖNÜLLÜ EĞİTMENLERİMİZDEN DERS ALIYORLAR'

Projeyle ilgili konuşan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Emniyet teşkilatında görevli lisans seviyesinde eğitimini tamamladıktan sonra polis memuru ya da komiser olmuş arkadaşlarımızdan gönüllüler arasından eğitim vermek isteyen arkadaşlarımızla bir proje oluşturduk. Bu proje kapsamında il emniyet müdürlüğümüzdeki eğitim sınıflarından birisini uygun zamanlarda çocuklarımıza tahsis ettik. Polis memuru ve komiserlerden oluşan eğitmen arkadaşlarımız da çocuklarımıza burada kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili konu anlatımlı, soru çözümlü ve pekiştirmeye yönelik eğitimlerini sürdürüyorlar" dedi.

'SINAVLARDA CİDDİ BAŞARI SAĞLAMALARINI BEKLİYORUZ'

Çocukların projeyi çok benimsediğini anlatan Karaburun, "Tabi bu çocuklarımız tarafından çok ciddi bir kabul gördü. Gerek sınava hazırlanan çocuklar, gerekse ara sınıftaki eğitimine devam eden çocuklarımızın okulda anlayamadığı ya da bazı eksik kalan konuları burada tekrar öğretmenlerine sorma şansları, onlardan tekrar dinleme şansları oluşuyor. Tabi bunu biz sivil toplumdan da destekle, hali hazırdaki bazı kaynak kitapları da bazı deneme sınavlarını da temin ederek bu çocukların bu yayınlara da ulaşımını kolaylaştırdık. Bu sayede çocuklarımızın hem sınavlarda ciddi bir başarı sağlamasını bekliyoruz. Ara sınıfların eğitimlerinde bir dezavantajları varsa bunları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'UMARIM BİR NEBZE YARDIMCI OLURUZ'

Çocuklara matematik konusunda yardımcı olan Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli Fulya Dizman, "Çocuklarımızın derslerine bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek, bir tık daha yardımcı olabilmek adına kendi adıma matematik branşında onlara elimden geldiğince yardımda bulunmak, derslerine bir takım katkıda bulunmak amacıyla böyle bir proje başlattık. Biz de ekim ayından bu yana projede ders vermeye devam ediyoruz. Umarım çocuklarımıza bir katkımız olur, bir nebze destek vermiş oluruz" ifadelerini kullandı.

'KENDİ GELECEKLERİNİ DAHA İYİ KURMALARI İÇİN DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Biyoloji öğretmenliği mezunu polis memuru Sedat Karakoç da "Biyoloji öğretmeni olarak üniversiteden mezun oldum. Mesai saatleri dışında polis çocuklarına eğitim vermekteyiz kendi alanımızda. 5'inci sınıftan başlayıp 11'inci sınıfa kadar çocuklara derslerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sayın il emniyet müdürümüzün eğitime ve bize verdiği destek doğrultusunda çocuklara geleceklerinin daha sağlıklı olması ve kendi geleceklerini daha iyi kurmaları için bir nevi destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

'SINAVLARIM DAHA YÜKSEK GELİYOR'

5'inci sınıf öğrencisi Ayşe Naz Yıldırım (10), dersler sayesinde okulda öğrendiklerini pekiştirme şansı bulduklarını belirterek, "Buraya okul çıkışı arkadaşımın babası beni getiriyor. Matematik derslerinde destek alıyorum. Derslerde çok katkısı oluyor bana. Sınavlarım daha yüksek geliyor. Daha iyi oluyor benim için hem tekrar yapıyoruz hem de bilgileri pekiştirmiş oluyoruz" dedi.

'ÖĞRENDİKLERİMİZİN ÜSTÜNE KATIYORUZ'

10'uncu sınıf öğrencisi Elif Naz Demir de "Matematik ve biyoloji dersleri görüyoruz, okulda işlediğimiz konuları burada gelip üstüne katarak bir daha öğrenip, konularla ilgili test çözüyoruz. Bize çok yararı dokunuyor. Test kitapları dağıttılar bize doğal olarak çok daha fazla şeyler öğrenmiş oluyoruz" diye konuştu.