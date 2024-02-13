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        Edirne'de sağanak etkili oluyor

        Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:26 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:34
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        Edirne'de sağanak etkili oluyor
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        Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte zaman zaman sağanağa dönüşen yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar, ıslanmamak için korunaklı alanlara sığınıyor.

        Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyarıyor.

        Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sağanak şeklinde devam etmesi öngörülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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