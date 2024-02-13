Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte zaman zaman sağanağa dönüşen yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar, ıslanmamak için korunaklı alanlara sığınıyor.
Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyarıyor.
Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sağanak şeklinde devam etmesi öngörülüyor.
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