Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Edirne'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerindeki aramada 2 tabanca, 41 fişek, 42 bin lira, 1625 dolar, 6 bin 575 avro, iki pasaport ele geçirildi.

        Zanlılardan 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı.

        Yakalananlar arasında, geçen yıl şüphelilerin yer aldığı hafif ticari araç ile yaşanan kovalamaca sırasında polis aracının traktör ile çarpışması sonucu 2 polisin yaralanmasına neden olan şüphelilerin de olduğu belirlendi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ekim ayında "dur" ihtarına uymayan 22 ACU 880 plakalı hafif ticari aracı takibe almış, takip sırasında Üyüklütatar köyü yakınlarında polis aracı ile A.Y'nin kullandığı 22 HZ 439 plakalı traktör çarpışmış kazada 2 polis memuru yaralanmıştı.

        Şüphelilerin bulunduğu araç ise olay yerine 3 kilometre mesafede terk edilmiş halde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 terör şüphelisi yakalandı
        Markette 4 ton sahte deterjan ele geçirildi; 3 gözaltı
        Markette 4 ton sahte deterjan ele geçirildi; 3 gözaltı
        Edirne'de lisans mezunu gönüllü polislerden, çocuklara eğitim desteği
        Edirne'de lisans mezunu gönüllü polislerden, çocuklara eğitim desteği
        Edirne Emniyet Müdürlüğünde "eğitimci polisler" meslektaşlarının çocukların...
        Edirne Emniyet Müdürlüğünde "eğitimci polisler" meslektaşlarının çocukların...
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu'nda incelemede bulundu
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu'nda incelemede bulundu