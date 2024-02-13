Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada 6 gram metamfetamin, 1 gram skunk ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.