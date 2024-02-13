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        Edirne'de hijyen kurallarına uymayan kahve dükkanı mühürlendi

        Edirne Valiliği, hijyen kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kahve dükkanı işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:20
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        Edirne'de hijyen kurallarına uymayan kahve dükkanı mühürlendi
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        Edirne Valiliği, hijyen kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kahve dükkanı işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan işletmenin halk sağlığını tehlikeye düşürdüğünün belirlendiği ifade edildi.

        İlgili kurumların işletmeyle ilgili tüm kontrolleri yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sosyal medyadan paylaşılan ve görüntüler arasında halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü belirlenen işletmeci ile ilgili adli işlem başlatılmıştır. Edirne Belediyesi tarafından sağlık koşullarına uymadığı belirlenen işletme, çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir. Edirne'miz turizm şehri olup bu manada şehrimizin değerlerini korumak için tüm denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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