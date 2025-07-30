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        Edirne'de aşırı sıcaklar nedeniyle ayçiçeği hasadı bu yıl erken başladı

        Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, ayçiçeği hasadı bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle 15 gün erken başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 13:26 Güncelleme: 30.07.2025 - 13:35
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        Edirne'de aşırı sıcaklar nedeniyle ayçiçeği hasadı bu yıl erken başladı
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        Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, ayçiçeği hasadı bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle 15 gün erken başladı.

        Kentte yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık alanda ekimi yapılan ayçiçeği tarlalarında, olumsuz iklim koşulları bitkinin sağlıklı gelişimini etkiledi.

        Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle erken kuruyan ayçiçekleri biçerdöverlerle hasat ediliyor.

        Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle ayçiçeği veriminde düşüş öngörülüyor.

        - "Ortalama verim diğer yılların çok altında olacaktır"

        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, AA muhabirine, ayçiçeği hasadının üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        Kuraklık ve sıcak nedeniyle bitkinin normalden hızlı kuruduğunu belirten Kırbiç, "Bu sağlıklı bir süreç değil. Yüksek sıcaklık ve kuraklık ayçiçeğini olumsuz etkiledi. Hasat erkene gelmek zorunda kaldı. Bu yıl Trakya'nın yüzde 90'ında verim kaybı bekleniyor. Yağış alan az bir bölgemiz oldu. Ortalama verim diğer yılların çok altında olacaktır. Bunun yanında yağ oranlarının düşük olmasını bekliyoruz." dedi.

        Kırbiç, ayçiçeği hasadının bu yıl erken başladığını ifade etti.

        İklim değişikliğinin etkilerini ciddi şekilde hissettiklerini anlatan Kırbiç, şunları kaydetti:

        "Temmuzun 20'sinde biçenleri duyduk. Bizim bölgemizde temmuz ayında çok nadiren hasat olur. Hasadı edilen ayçiçekleri mart başında ekilenler, geç ekilenlerin hasadı da yakın başlar. Çünkü aşırı sıcaklar bitkiyi erken kurutuyor. Bizim tavsiyemiz erken ekim çünkü sıcaklıklardan ne kadar az etkilenirsek o kadar şanslı oluyoruz. Neredeyse Adana ile aynı anda hasat yapar duruma geldik. Önerimiz ekimin erken yapılıp kış yağışlarından fayda sağlamak ve sıcaklardan korunma."

        - "Özellikle kış kuraklığı ayçiçeğinde çok hissediliyor"

        Üretici Hayrullah Hüdaverdi ise şiddetli kuraklığın ayçiçeğini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

        İklim koşullarının son yıllarda kötüye gittiğini aktaran Hüdaverdi, "Özellikle kış kuraklığı ayçiçeğinde çok hissediliyor. Hasada başladık ama tablo iyi değil. Verimler oldukça düşük. Dekarda 50-100 kilogram arası bir verim var." ifadelerini kullandı.

        Üretici Cem Yılmas da ayçiçeği hasadına buruk başladıklarını belirterek, "Son 3 yıldan beri giderek artan bir kuraklık var. Şu anda biçtiğimiz ürünler dekara ortalama 60-70 kilogram arasında. Sıcaklıklar nedeniyle ayçiçeği erken kurudu ve hasat bu yıl 10-15 gün erken başladı." diye konuştu.

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