Bulgaristan'daki taşkınlarla Edirne'ye gelen su maymunları, Havsa ilçesinde ilgi odağı oldu

EDİRNE’de, geçmişte yaşanan su taşkınlarıyla birlikte Bulgaristan’dan gelen, ana vatanı Güney Amerika olan su maymunları, Havsa ilçesindeki derede de görülmeye başlandı. Su maymunlarının, kent merkezindeki Tunca Nehri’nden sonra Havsa Deresi’ni de mekan edindiğini söyleyen Ali Arda, “Sular çekilmeye başlayınca, su seviyesi azalınca daha çok görülmeye başladılar. Özellikle çocuklar merak ediyorlar ve izliyorlar” dedi.

Bulgaristan’da önceki yıllarda etkili olan yağışların neden olduğu Tunca Nehri’ndeki taşkınla Edirne’ye gelen su maymunları, bu yıl Havsa ilçesinde de görülmeye başlandı. İlçeyle aynı adı taşıyan Havsa Deresi’nde, aşırı sıcaklarla birlikte yetersiz yağışın da etkisiyle su seviyesi düşünce, su maymunları daha net görünür hale geldi. Ana vatanı Güney Amerika olarak bilinen ve Bulgaristan’daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirilen su maymunları ilçelerinde gören vatandaşlar şaşkınlarını gizleyemezken, fotoğraflarını da çekerek arşivlerinde saklıyorlar.

‘SÜREKLİ GÖRÜYORUZ’