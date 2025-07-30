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        Bulgaristan'daki taşkınlarla Edirne'ye gelen su maymunları, Havsa ilçesinde ilgi odağı oldu

        EDİRNE'de, geçmişte yaşanan su taşkınlarıyla birlikte Bulgaristan'dan gelen, ana vatanı Güney Amerika olan su maymunları, Havsa ilçesindeki derede de görülmeye başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:14
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        Bulgaristan'daki taşkınlarla Edirne'ye gelen su maymunları, Havsa ilçesinde ilgi odağı oldu
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        EDİRNE’de, geçmişte yaşanan su taşkınlarıyla birlikte Bulgaristan’dan gelen, ana vatanı Güney Amerika olan su maymunları, Havsa ilçesindeki derede de görülmeye başlandı. Su maymunlarının, kent merkezindeki Tunca Nehri’nden sonra Havsa Deresi’ni de mekan edindiğini söyleyen Ali Arda, “Sular çekilmeye başlayınca, su seviyesi azalınca daha çok görülmeye başladılar. Özellikle çocuklar merak ediyorlar ve izliyorlar” dedi.

        Bulgaristan’da önceki yıllarda etkili olan yağışların neden olduğu Tunca Nehri’ndeki taşkınla Edirne’ye gelen su maymunları, bu yıl Havsa ilçesinde de görülmeye başlandı. İlçeyle aynı adı taşıyan Havsa Deresi’nde, aşırı sıcaklarla birlikte yetersiz yağışın da etkisiyle su seviyesi düşünce, su maymunları daha net görünür hale geldi. Ana vatanı Güney Amerika olarak bilinen ve Bulgaristan’daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirilen su maymunları ilçelerinde gören vatandaşlar şaşkınlarını gizleyemezken, fotoğraflarını da çekerek arşivlerinde saklıyorlar.

        ‘SÜREKLİ GÖRÜYORUZ’

        İlçede yaşayan Ali Arda, dere üzerinde bulunan köprüden geçerken, su maymunlarına sürekli denk geldiklerini belirterek, “Geçerken sürekli görüyoruz. Kunduza falan da benziyor ama kunduz değil tabii. Burada geziyorlar, ot yiyorlar. Genellikle sabah ve öğle saatlerinde görülüyorlar. Geçen vatandaşlar da merak ediyorlar bakıyorlar. Çünkü insanlardan kaçma huyları da yok, alışıklar. Sular çekilmeye başlayınca, su seviyesi azalınca daha çok görülmeye başladılar. Özellikle çocuklar merak ediyorlar ve izliyorlar” diye konuştu.

        ‘İLK DEFA GÖRÜYORUM’

        Nagihan Güvercin de ilk kez su maymunu gördüğünü ifade ederek, “Ben 23 yıllık hayatımda ilk defa burada gördüm su maymunu. Ekolojik sistem çok bozuldu, döngü de bozuldu. Yani her yerde çıkıyorlar artık. Çok şaşırdık, kesinlikle. İlk defa gördüğüm için fotoğraflarını da çektim, yeğenlerime göstereceğim” ifadelerini kullandı.

        Su maymunlarını görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen Gülşen Arık ise “İlk defa görüyorum bu su maymunlarını, hiç hayatımda daha önce görmemiştim. Fareye benzettim biraz” dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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