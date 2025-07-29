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        Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 17:27 Güncelleme: 29.07.2025 - 17:27
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        Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada, sürücü ile yaya yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Çamlıkent mevkisinden, çarşı merkezi yönüne giden H.K. (18) yönetimindeki 22 RJ 437 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen B.A. (36) adlı kadına çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü H.K. ve yaya B.A. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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