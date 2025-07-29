Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Çamlıkent mevkisinden, çarşı merkezi yönüne giden H.K. (18) yönetimindeki 22 RJ 437 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen B.A. (36) adlı kadına çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü H.K. ve yaya B.A. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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