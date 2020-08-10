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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgaristan'daki orman yangınının Türkiye’ye sıçraması önlendi

İHA

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını, sınıra 500 metre yakınlıktaki Büyükismailçe köyüne ve alevlere 20 metre yakınlıktaki tarım arazilerine sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü. Köy muhtarı, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla oluşturulan güvenlik koridorunun felaketi önlediğini söyledi.

Bulgaristan'daki orman yangınının Türkiye’ye sıçraması önlendi

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını, sınıra 500 metre yakınlıktaki Büyükismailçe köyüne ve alevlere 20 metre yakınlıktaki tarım arazilerine sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü. Köy muhtarı, Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatıyla oluşturulan güvenlik koridorunun felaketi önlediğini söyledi.
Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangını, Edirne’nin Hamzabeyli sınır kapısından Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki alanda kısmen etkisini kaybederek 4 gündür devam ediyor.

224 personel yangın mahallinde
Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman Türkiye sınırına kadar ulaşan alevlerin Türkiye topraklarına sıçramaması için iş makineleri ile sınır hattında 32.5 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulurken, Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatıyla yangını önleme çalışmaları için 9 kamu kurumundan 52 araç ve 224 personel olay yerinde görev yapıyor.

Ekipler yangının sınırı geçmesini önledi
Vali Ekrem Canalp’in talimatıyla sınır hattında kısa sürede güvenlik şeridinin oluşturulmasının alevlerin köylerine ulaşmasını engellediğini ifade eden Büyükismailçe köy muhtarı Mustafa Tarlacı, dün gece itfaiye ekiplerinin sınırdan müdahalesi ile alevlerin köye sıçramadığını söyledi.

Güvenlik koridoru felaketin önüne geçti
Yangının olduğu bölgeye köylerinin 500 metre mesafede olduğunu açıklayan muhtar Tarlacı, ancak tarım arazileri ile alevlerin arasında 20 metre kadar mesafe kaldığını belirterek, “Çok şükür erken müdahale ve Valimizin öngörüsü ile oluşturulan güvenlik koridoru felaketin önüne geçti” dedi.

Yangın etkisini kaybediyor
Yangının 30 kilometrelik uzunluktaki alanda geçen günlere oranla etkisini kaybederek bölge bölge devam ettiği öğrenildi.

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