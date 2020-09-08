Hırsızlık suçundan 64 kaydı olan 15 yaşındaki şüpheli, hırsızlıktan tutuklandı



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde son 2 hafta içerisinde 25 ev ve iş yeri ile araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen ve hakkında 64 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlenen C.K. (15), polis tarafından yakalandı. C.K.´nin iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde son 2 haftada 25 ev ve iş yeri ile araçtan hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen C.K.´yi, Yenimescit Mahallesi´nde yakalayarak, gözaltına aldı. C.K.´nin, son işlediği suçlardan adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ve hakkında 64 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Öte yandan C.K.´nin iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-09-08 11:14:27



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