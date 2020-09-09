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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de köylülerin susuzluk çilesi

İHA

Edirne’de köylülerin susuzluk çilesi

Edirne genelinde yaşanan kuraklık köylerde su sorununu da beraberinde getiriyor. Lalapaşa ilçesinin Dombay köyünde bir ay öce su bulunmasına rağmen henüz bağlanmaması nedeniyle köylüler susuzluk çekiyor. Yetiştiriciler, tankerlerle su taşıyarak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.
Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Dombay köyünde bir ay önce bulunan suyun bağlantılarının yapılmaması nedeniyle köylüler susuzluk çekiyor. Lalapaşa’nın birçok köyünde yaşanan susuzluk sorunu sonucu yeni sondaj çalışmalarıyla su bulunup bağlantıları yapılarak köylere verilmeye başlanmıştı. Ancak Dombay köylüleri, Kurban Bayramı öncesinde bulunan suyun henüz köylerine bağlanmaması nedeniyle susuzluk çekiyor.
Köyde bulunan çeşmelerden bir damla su gelmezken, hayvanlar ise su içmek için çeşme başına geldiğinde kuru yalaklarla karşılaşıyor. Vatandaşlar, köye yakın gölet, dere gibi yerlerden temin ettikleri suyu tankerlerle taşıyarak, hayvanlarına kovalarla su vermek durumunda kalıyor.
Dombay köyü sakinlerinden Fehmi Gültek, hemen her yıl susuzluk sorunu yaşadıklarını belirterek, bir ay önce su bulunmasına rağmen henüz bağlanmaması nedeniyle susuzluk çektiklerini söyledi.

“Çok zor durumdayız”
Fehmi Gültek, “Hayvan bakıp tarım yapıyoruz ama maalesef sudan yoksunuz. Ellerimizle taşıyarak hayvan suluyoruz. Her sene susuzluk çekiyoruz. Bir gün akıyor bir gün akmıyor. Böyle giderse elimizdeki hayvanı da satmak zorunda kalacağız. Köyde Kurban Bayramı’ndan önce su bulundu, ancak henüz bağlanmadı. Bu gecikme bize her gün eziyet. Bir an önce bağlanması lazım. Çok zor durumdayız. Derelerden çeşmelerden göletlerden su bulduğumuz yerlerden tankerlerle bidonlarla varillerle su taşıyoruz” dedi.

“Bir an önce su bağlanıp köylünün bu çileden kurtulması gerekiyor”
Gültek, “Su bulundu ama bağlanma geciktiği için zor durumda kalıyoruz. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından bulunan suyun bağlanması gerekiyor. Bir an önce su bağlanıp köylünün bu çileden kurtulması gerekiyor. Aksi halde hayvancılık olmaz. İnsanlar tarladan gelip tenekelerle bakırlarla su taşıyor. Köylü yerinde tutmak istersen hizmeti ayağına getirmek lazım. Hiç birimizin çocukları köyde kalmıyor. Benim oğlum da burada kalmıyor. Neden hep bu zorluklardan. Çocukluğumuzda köy 80 haneydi şu anda 25 hane civarında. Gençler artık köylerde kalmıyor. Suyu devletin suyu bedava vermesi lazım bırakın parayla su vermeyi köylüyü yerinde tutmak lazım” diye konuştu.

“Bütün gün traktörlerle su taşıyoruz”
Hayrettin Gültek isimli bir başka köy sakini de, “80 büyük baş hayvanımız var. Susuzluk çok zor bütün gün traktörlerle su taşıyoruz. Kovalarla hayvanlarımıza su veriyoruz. Yetkililerden bir an önce suyun köyümüze getirilmesini istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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