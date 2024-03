Edirne Valisi Yunus Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında şeref defterini imzalayan Vali Sezer, Albay Şenduran'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer'e, Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ile Emniyet Müdürü Onur Karaburun da eşlik etti.

Vali Sezer Kaleiçi semtinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalledeki çocuklarla sohbet gerçekleştiren Vali Sezer, çocukların semt sahası isteğini olumlu karşıladı. Yapılan incelemeler sonucunda uygun bir noktada semt sahasının yapılacağını belirten Vali Sezer, çocukların spor yapma imkanlarını artırmak adına bu projenin hayata geçirileceğini söyledi.

-Köyler altyapı çalışmaları

Lalapaşa ilçesine bağlı Sarıdanişment ile Taşlımüsellim köyleri arasında bulunan ve altı köyü ilgilendiren 6.2 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen altyapı iyileştirmesi, bölge sakinlerine daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak.

Yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılan sıcak asfalt uygulaması, ulaşım güvenliğini artırmak ve köyler arasındaki bağlantıyı sağlamlaştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Modern altyapı standartlarına uygun olarak tamamlanan proje günlük hayatı kolaylaştıracak.

Ayrıca, Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut Köyü'nde kanalizasyon hattı onarım çalışmaları da tamamlandı.

-İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner mesajında, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, büyük coşku ve alkışlar içinde defalarca okunarak kabul edilen İstiklâl Marşı’nın kabulünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Her kıtasında cesaret ve kararlılık dolu sözlerin yer aldığı İstiklal Marşı'nın, milli bilincin ve hürriyet aşkının en somut ifadesi olduğunu ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Korkma' diye başlayan İstiklal Marşı’mız, Türk Milleti’nin korkusuzluğunu, ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım’ dizeleri ise Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlığına olan düşkünlüğünü anlatmaktadır. Mehmet Akif Ersoy’un her satırını inanarak yazdığı İstiklal Marşı’mız, 103 yıldır devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olmuş, olmaya da devam edecektir. Her kıtasında yer alan cesaret ve kararlılık dolu sözlerle milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en somut ifadesi olan İstiklal Marşı’mız her çalışında, her söyleyişimizde içimizdeki vatan ve bayrak sevgisini şahlandırmaya devam ediyor.

Bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu aziz vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”