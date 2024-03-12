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        Edirne Valisi Sezer yıkımı yapılacak okulda incelemelerde bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, deprem riski taşıması nedeniyle yıkım kararı alınan Trakya Birlik İlköğretim Okulunda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:22
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        Edirne Valisi Sezer yıkımı yapılacak okulda incelemelerde bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, deprem riski taşıması nedeniyle yıkım kararı alınan Trakya Birlik İlköğretim Okulunda incelemelerde bulundu.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada okulun deprem açısından sıkıntılı olması nedeniyle yıkım kararı alındığını belirtti.

        Öğrencilerin eğitimini Fahri Yücel İlköğretim Okulu'nda sürdürdüğünü belirten Sezer, "Veliler ve öğrenciler bir an önce okullarına kavuşmak istiyor. Önümüzdeki 15 gün içerisinde buranın yıkım çalışmaları tamamlanacak. Projesi hazır, nisan ayı içerisinde buranın ihalesini yapmayı düşünüyoruz." dedi.

        Edirne'de ihalesi yapılan okullar hakkında bilgi veren Vali Sezer, "Keşan Fen Lisesi, İpsala Atatürk İlkokulu, Uzunköprü Anaokulu. Bunlar şu anda devam ediyor. Yine Yeni Yerleşim dediğimiz bölgeye 100. Yıl İlkokulu'nun ihalesini yapacağız. Keşan'da ise dezavantajlı mahallemizde yıkılan bir okulumuz var, oraya da okul yapılması için ihale tarihi 19 Nisan olarak alındı. İpsala Anadolu Lisesi ve Trakya Birlik'in de inşallah nisan ayında ihalesini yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

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