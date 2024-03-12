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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan şüpheli ile 2 insan kaçakçısı tutuklandı

        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 11 ayrı suçtan aranan G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:19 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:20
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan şüpheli ile 2 insan kaçakçısı tutuklandı
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        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 11 ayrı suçtan aranan G.D. ile 2 insan kaçakçısı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küçükaltıağaç köyündeki askeri yasak bölgede 11 ayrı suçtan aranan G.D. ile onun Yunanistan'a kaçmasına aracılık eden insan kaçakçıları Ö.I. ve O.S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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