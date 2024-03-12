Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan şüpheli ile 2 insan kaçakçısı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küçükaltıağaç köyündeki askeri yasak bölgede 11 ayrı suçtan aranan G.D. ile onun Yunanistan'a kaçmasına aracılık eden insan kaçakçıları Ö.I. ve O.S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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