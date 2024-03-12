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        Edirne'de trafik jandarması okul servislerini denetledi

        Edirne'de jandarma ekiplerinin okul servislerine yönelik denetimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 10:08 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:13
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        Edirne'de trafik jandarması okul servislerini denetledi
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        Edirne'de jandarma ekiplerinin okul servislerine yönelik denetimleri devam ediyor.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda trafik jandarması, İpsala'ya bağlı Kocahıdır köyünde eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servislerini denetledi.

        Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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