Edirne'de Balkan savaşlarının simgesi Şükrü Paşa Anıtı, restorasyona alındı

EDİRNE'de Balkan Savaşı sırasında kenti savunan ordunun başında bulunan, 'Edirne Müdafii' ismiyle anılan Şükrü Paşa'nın mezarının da yer aldığı Şükrü Paşa Anıtı'nın restorasyonuna başlandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, alanı, '26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'ne yetiştirip, töreni burada yapmak istediklerini söyledi.

Balkan Savaşları sırasında kentin savunmasını yapan ordunun başındaki Şükrü Paşa'nın mezarının yer aldığı Edirne'nin Kıyık semtinde 1998'de açılan Şükrü Paşa Anıtı restorasyona alındı. Aynı zamanda kent savunması için kullanılan Kıyık Tabya'nın da bulunduğu komplekste bakıma alınan anıtın, '26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'ne yetiştirilmesi hedefleniyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, anıttaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Şükrü Paşa'nın 'Edirne Müdafii' ismiyle anıldığını anlatan Vali Sezer, "Edirne Müdafii Şükrü Paşa'nın kabrinin de bulunduğu alan aynı zamanda tabyaların olduğu bir alan orası. 26 Mart'taki törenler daha önce Sarayiçi'nde yapılıyordu fakat şu anda orada Milli Saraylar'ın yaptığı Edirne Sarayı çalışmalarıyla birlikte kazı çalışmaları yapılıyor. Dolayısıyla Şükrü Paşa Anıtı'nın olduğu yerde bakıma ihtiyacı olan bir yerdi. Orayı da Kültür Bakanımızın destekleriyle yaklaşık 1-1,5 ay önce ihalesini yaptık ve hızlı bir şekilde oradaki çalışmalar devam ediyor. İnşallah 26 Mart'ta en azından kabrin ve anıtın bulunduğu alanlar restore edilerek törenlere yetiştirilecek" diye konuştu.

'TABYALAR DA RESTORE EDİLECEK'

Devam eden süreçte tabyalarda da restorasyona başlamak istediklerini dile getiren Vali Sezer, "Bir taraftan da arka taraftaki tabyalarla ilgili proje ve maliyet çalışmaları devam ediyor. Ondan sonra da tabyaların restorasyonuna başlamayı temenni ediyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.