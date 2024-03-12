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        Edirne'de 'dur' ihtarından kaçan hafif ticari araçta 7 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve polis ekiplerinin de katıldığı takip sonucu durdurulan hafif ticari araçta bulunan 7 göçmen ile sürücü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 00:53 Güncelleme: 12.03.2024 - 00:55
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        Edirne'de 'dur' ihtarından kaçan hafif ticari araçta 7 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE’de jandarma ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan ve polis ekiplerinin de katıldığı takip sonucu durdurulan hafif ticari araçta bulunan 7 göçmen ile sürücü yakalandı.

        Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu’nun Edirne girişinde meydana geldi. Gişeler mevkisinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, 39 ADD 029 plakalı hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan araç sürücüsü, ters yöne girerek kent merkezine doğru kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan takip sırasında sürücü yol üzerinde durup, araçtaki kişileri indirdi. Araçtan inen kişiler, yol kenarındaki araziye doğru yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri takibe aldıkları aracı durdurup sürücüsünü gözaltına aldı. Arazide yaya olarak kaçanlar ise motosikletli Yunus timleri tarafından takibe alındı. Bölgede yapılan aramalarda 7 göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise göçmenlere ait sırt çanları ve eşyalar ele geçirildi. Göçmen ve araç sürücüsü ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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