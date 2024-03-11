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        Edirne'de siyasilerden İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajları

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:11 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:11
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        Edirne'de siyasilerden İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajları
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, Türkiye'nin dört bir yanında yediden yetmişe herkesin gururla ve coşkuyla söylediği İstiklal Marşı'nın, milletin duygularına en iyi şekilde tercüman olduğunu belirtti.

        İstiklal Marşı'nın Türk milletine kattığı değerlere vurgu yapan İba, marşın milletin var oluş mücadelesinin onur belgesi olduğunu ve bağımsızlık ruhunu taşıdığını aktardı.

        İstiklal Marşı'nın Türkiye'nin kuruluşunda 'yol haritası' işlevi gördüğünü belirten İba, "Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın. İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin 103. yıl dönümünü kutluyor, büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u, şehitleri ve gazileri minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

        -CHP İl Başkanı Kahraman

        CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini simgeleyen İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

        Kahraman, mesajında geçmişini bilmeyen bir neslin, milletin geleceğinde de var olamayacağını belirtti.

        Tarihin akışını değiştiren Kurtuluş Savaşı'nın, ulusal birlik ve beraberliğin en üst düzeye çıktığı büyük bir kahramanlık destanı olduğunu aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

        "Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı ile Kurtuluş Savaşı'mızı ölümsüzleştirmiştir. Türk Milleti'nin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli marş olarak kabul edilmesinin yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı, bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir."

        -MHP İl Başkanı Tokluoğlu

        MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

        Tokluoğlu, mesajında Türk milletinin bağımsızlığa düşkünlüğünün, özgürlüğe bağlılığının manzumesi olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünü hürmet ve hayranlıkla idrak ettiklerini belirtti.

        Tokluoğlu, mesajında şunları kaydetti:

        "Dileğim İstiklal Marşı yazmamıza neden olacak karanlık ve kasvetli dönemlerin bir daha geri gelmemesi ve Türk milletinin bin yıllık kardeşlik bağlarına ne pahasına olursa olsun arka çıkılmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, aziz şehitlerimize ve bu muhteşem eseri bizlere armağan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhterem üyelerine Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını minnet ve şükran hislerimle yad ediyorum."

        - AK Parti İl Başkanvekili Akıncı

        AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümünü büyük gururla kutladıklarını belirten Akıncı, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, ömrünü vatana ve millete hizmet etmeye adadığını vurguladı.

        İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin geleceğine sönmeyecek ışık tuttuğunu ve tutmaya devam edeceğini vurgulayan Akıncı, mesajında şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolda verilen mücadeleleri ve her kelimesinde vatan sevgisi, her dizesinde inanç ve kararlılık olan İstiklal Marşı'mızın anlam ve önemini, yeni nesillere en iyi şekilde anlatmak öncelikli görevimizdir. Ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatan topraklarını aynı duyarlılıkla gelecek kuşaklara emanet etmek ve bu eşsiz eseri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmasını sağlamak temel gayemizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünü kutluyor, büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz."

        -Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

        Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tekin, mesajında İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık iradesinin yanı sıra birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu vurguladı.

        İstiklal Marşı'nın, Türk milletini millet yapan değerlerin manzumesi olduğunu ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

        "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden çıkan bu destan, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'milli marş' olarak kabul edilmiştir ve bugün 103. yıl dönümünü kutlamaktan büyük bir gurur duyuyoruz. İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde milli birlik, moral kaynağı, cesaret ve vatan sevgisini en güzel şekliyle anlatan kahramanlık destanıdır. Asil milletimizin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü veciz şekliyle ifade eden milli bir marştır, İstiklal Marşı. Bu vesile ile Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz, ruhu şad olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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