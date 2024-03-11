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        Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalanan firari hükümlü tutuklandı

        Edirne'de, 3 farklı suçtan 5 yıl 36 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yurt dışına kaçarken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:24
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        Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalanan firari hükümlü tutuklandı
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        Edirne'de, 3 farklı suçtan 5 yıl 36 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yurt dışına kaçarken yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda jandarma ekipleri, 3 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü askeri yasak bölgede yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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