Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalanan firari hükümlü tutuklandı
Edirne'de, 3 farklı suçtan 5 yıl 36 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yurt dışına kaçarken yakalandı.
Edirne'de, 3 farklı suçtan 5 yıl 36 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yurt dışına kaçarken yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda jandarma ekipleri, 3 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü askeri yasak bölgede yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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