Edirne'de otomobilde 192 kuş ele geçirildi

EDİRNE'de otomobilde yapılan aramada kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen aralarında Hint horozu ve güvercin türlerinin de bulunduğu 192 kuş ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 4 kafes içerisinde kimliksiz Hint horozu, keklik ve güvercin türlerinde 192 kuş ele geçirildi. Otomobil sürücüsüne ‘5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet’ ve ‘4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefet’ suçlarından idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen kuşlar, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.