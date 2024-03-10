Trakya'daki camilerde ilk teravih namazı kılındı

Trakya'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Edirne'de başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere tüm camilerde teravih namazı kılındı, dua edildi.

İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş, namaz öncesindeki vaazında ramazanın ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

İnsanların manevi yönlerini güçlendirmesi gerektiğini belirten Okumuş, "Bu mübarek ramazan ayı vesilesiyle kirlenen gönüllerimizi, paslanan yüreklerimizi yeniden arındırma ve temizleme imkanına sahip olacağız." dedi.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de vatandaşlar ilk teravih namazı için camilerde saf tuttu.

Başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar teravih namazını kıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, namaz öncesi verdiği vaazında, ramazan ayının diğer aylardan daha hayırlı bir ay olduğunu belirtti.

Ramazanda birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, paylaşma duygularının daha çok arttığını ifade eden Eviş, ihtiyaç sahiplerinin daha çok gözetildiği, yardım elinin daha fazla uzatıldığını kaydetti.

Vatandaşların ramazan ayında çok daha fazla ibadet etmesi gerektiğini anlatan Eviş, ramazanın tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını diledi.

Vaazın ardından vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Tekirdağ'da da ilk teravih namazı için başta Rüstem Paşa Camisi olmak üzere diğer camilere gelenler namaz kılıp dua etti.