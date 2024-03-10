Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Keşan ve Uzunköprü'de halk buluşmalarına katıldı:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben çiftçinin, üreticinin, emeklinin, emekçinin hakkı için onunla sonuna kadar kavga edeceğim. Bizi başka kavgaya çekip de emeklinin çektiklerini unutturamaz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, Keşan ve Uzunköprü'de halk buluşmalarına katıldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben çiftçinin, üreticinin, emeklinin, emekçinin hakkı için onunla sonuna kadar kavga edeceğim. Bizi başka kavgaya çekip de emeklinin çektiklerini unutturamaz." dedi.

        Özel, Edirne programı kapsamında Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde halk buluşmalarına katıldı.

        Keşan ilçesinde Mehmet Gemici Cennet Parkı önünde seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Özel, Keşan'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        CHP'den ayrılanlara çağrı yapan ve partisini "baba ocağı" olarak nitelendiren Özel, "Kim ki dara düşmüştür baba ocaklarının kapıları açıktır, buyursunlar gelsinler. Baba evine gelene 'nereden geldin?' demeyiz. 'Niye şimdiye kadar gelmedin?' demeyiz. 'Bugüne kadar neredeydin? Bak sen gittin memlekete neler ettirdin' demeyin. Zira gelen herkesin baba evinde yeri vardır. Çünkü baba evinin tapusu kimsede değildir. Ne bendedir ne önceki genel başkanımız Kemal Bey'dedir. Ne Ecevit'te vardı ne rahmetli İnönü'de. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." diye konuştu.

        Özel, çiftçilerin geçim sıkıntısı çektiğini, pek çoğunun tarlasının borcu nedeniyle ipotek altında olduğunu ifade etti. Özel, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de küçülen tek sektör tarım sektörü. Türkiye büyüyor mu? Çok büyük bir kriz yaşadığı için, 'bu sene yüzde 4 büyüyor' diye övünüyorlar. Ama bu sene bile tarım sektörü büyümüyor, küçülüyor. Öyle olunca çiftçi büyük bir borç batağının içinde sadece geçen seneye göre bu sene çiftçinin bankalara olan borcu yüzde 88 artmış durumda."

        Emeklinin hakkını savundukça kendisini kimlik siyaseti tartışmasına çekmek istediklerini söyleyen Özel, "Ben çiftçinin, üreticinin, emeklinin, emekçinin hakkı için onunla sonuna kadar kavga edeceğim. Sonuna kadar. Bizi başka kavgaya çekip de emeklinin çektiklerini unutturamaz." dedi.

        Kimseyi ayırmadan vatan, millet, bayrak, Atatürk sevgisi olan herkesle kol kola olduklarını vurgulayan Özel, "Cumhur İttifakı'nın koyu gri, yağmur bulutu rengine karşı bizim ittifakımızın renkleri kırmızıyla beyaz. Renklerini ay yıldızlı, al bayraktan alıyor ve Cumhur İttifakı'nın karşısında seçimleri Türkiye ittifakı alıyor, biz kazanıyoruz. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.

        Özel, partisinin Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan'a destek istedi.

        - Uzunköprü

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uzunköprü ilçesinde Adalet Meydanı'nda yaptığı konuşmada da Ergene Nehri’nin kirliliğini her zaman gündeme getirdiklerini söyledi.

        Ergene’nin kirliliğinin tüm canlılar için büyük tehdit olduğunu belirten Özel, "Ergene’yle ilgili yapacak bir şey kalmadı, hükümet bir şey yapmıyor. CHP olarak, Eskişehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen, CHP Eşgüdüm Eğitim ve Denetimden Sorumlu Genel Koordinatörü oluyor. Büyükerşen nisan ayı içinde gelecek, belediye başkanlarımızla toplanacak, Porsuk'u nasıl bugünkü haline getirdiyse Ergene için hep birlikte çalışacağız." dedi.

        Emekli maaşının 2002 yılında asgari ücretin üzerinde olduğunu, bugün ise asgari ücretin çok gerisinde kaldığını kaydeden Özel, "Tayyip Bey, madem emekliye, madem çiftçiye, madem ayçiçeği üreticisine, pirinç üreticisine para yok, sana da oy yok." ifadelerini kullandı.

        Özel, seçime Cumhur İttifakı'na karşı Türkiye ittifakı ile girdiklerini, ittifaklarına sosyal demokratların, milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların destek verdiğini söyledi.

        Özel, CHP Uzunköprü Belediye Başkan adayı Özlem Becan ve belde adaylarına destek istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Babaevinin kapıları ardına kadar açıktır, buyursunlar gelsinler
        Özgür Özel: Babaevinin kapıları ardına kadar açıktır, buyursunlar gelsinler
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 14 terör şüphelisi yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 14 terör şüphelisi yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü üyesi yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü üyesi yakalandı
        Sosyal Dayanışma Merkezinde kursa katılan kadınlar istedikleri modelde kıya...
        Sosyal Dayanışma Merkezinde kursa katılan kadınlar istedikleri modelde kıya...
        Edirne Valisi Sezer, şehit ailesini ziyaret etti
        Edirne Valisi Sezer, şehit ailesini ziyaret etti
        Hamzabeyli'de 17 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
        Hamzabeyli'de 17 kilometrelik tır kuyruğu oluştu