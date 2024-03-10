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        Sosyal Dayanışma Merkezinde kursa katılan kadınlar istedikleri modelde kıyafet dikiyor

        Edirne'de dikiş nakış kursuna katılan kadınlar, el becerilerini geliştirerek istedikleri model kıyafetleri kendileri için dikiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:50 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:50
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        Sosyal Dayanışma Merkezinde kursa katılan kadınlar istedikleri modelde kıyafet dikiyor
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        Edirne'de dikiş nakış kursuna katılan kadınlar, el becerilerini geliştirerek istedikleri model kıyafetleri kendileri için dikiyor.

        Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) el becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlere kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor.

        Dikiş nakış kursuna katılarak el becerilerini geliştiren kadınların birçoğu dergilerden modayı takip ederek kendi kıyafetlerini dikiyor.

        Ev hanımı Gülay Dayan, AA muhabirine, yaklaşık 5 ay önce kursa katıldığını, bu sürede birçok kıyafeti dikecek duruma geldiğini belirtti.

        Kursa gelmeden önce dikişle ilgili hiçbir şey bilmediğini, her şeyi kursta öğrendiğini anlatan Dayan, "Üzerimdeki kıyafetimi ben diktim. Bunun gibi daha birçok kıyafet diktim. Dergileri takip ederek model dikmeyi de öğrendik. Dışarıda kendimize uygun kıyafet ve beden bulamadığımız oluyordu. Burada bedeninize ve isteğinize göre en uygun kıyafeti dikip giyebiliyorsunuz." dedi.

        Dayan, genelde kıyafetlerini kendi diktiği için dışarıdan kıyafet almadığını anlattı.

        Sevim Durmaz ise kursun açıldığını duyar duymaz kayıt yaptırdığını söyledi.

        Hayatı boyunca öğrenemediği el becerilerini dikiş nakış kursunda öğrendiğini ifade eden Durmaz "Daha önce hiçbir şey bilmiyordum, merek edip kursa geldim. Her şeyi öğrendim, üzerimdeki elbiseyi ben diktim. Bunun dışında torunlarıma elbiseler, pijama takımları diktim hediyelik. Çok memnunum." diye konuştu.

        - "Bir şeyleri başarmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz"

        Ev hanımı Şafak Mandacı ise 2 yıldır dikiş nakış kurslarına geldiğini, daha önce iğne tutmayı bile bilmezken kursa sayesinde elbise dikecek seviyeye ulaştığını dile getirdi.

        Kursa katılan kadınların kendileriyle gurur duyduğunu dile getiren Mandacı, "Bir şeyleri başarmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Artık elbiselerimizi kendimiz dikiyoruz. Modayı yakından takip ediyoruz. Diktiğimiz elbiselerin bir kısmını da satarak aile bütçesine katkı sağlıyoruz." dedi.

        Mandacı, kendilerine destek olan Edirne Valisi Yunus Sezer başta olmak üzere yetkililere teşekkür etti.

        Dikiş nakış kursu öğreticisi Nahide Guksu da kursa 25 kadının düzenli olarak geldiğini belirtti.

        Kursa başladıklarında hiçbir şey bilmeyen kadınların zamanla her şeyi öğrendiklerini ifade eden Guksu, "Artık kendi kıyafetlerini kendileri dikiyorlar. Bazıları diktikleri kıyafetleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Çocuklarına, eşlerine, torunlarına eşofman dikiyorlar. Kısacası kendi ihtiyaçlarını dikecek duruma geldiler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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