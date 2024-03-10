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        Keşan'da İbrice Limanı ve çevresindeki çalışmalar sürüyor

        Keşan'da İbrice Limanı ve çevresindeki çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 10:11 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:13
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        Keşan'da İbrice Limanı ve çevresindeki çalışmalar sürüyor
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        Keşan'da İbrice Limanı ve çevresindeki çalışmalar devam ediyor.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekiplerince limanda otopark, balıkçılar için soğuk hava deposu, malzeme bırakma alanı ve içme suyu hattı yapımı sürüyor.

        Ayrıca mevcut liman içindeki taş binanın bakım ve onarımı yapılıyor, dalış kulüplerine yeni faaliyet noktaları inşa ediliyor.

        Edirne'nin önemli turizm destinasyonlarından İbrice Limanı ve diğer limanların yeni sezonda modern ve ihtiyaca uygun yeni yüzleriyle vatandaşlara hizmet vermesi amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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