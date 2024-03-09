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        Edirne'den kısa kısa

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin iba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde kadınlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:36
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        Edirne'den kısa kısa
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin iba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde kadınlarla bir araya geldi.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, İba, kendisini etkinliklere davet eden kadınlara teşekkür etti.

        Kadının gücüyle güçlenen ve kadın eliyle güzelleşen bir Edirne'yi hep birlikte inşa edeceklerini belirten İba, kadın girişimcilerin her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.

        Talep ve önerileri dinleyen İba, kadınlara projelerini anlattı.

        Seçim çalışmalar kapsamında Saraçlar Caddesi'nde ziyaretler gerçekleştiren İba, vatandaşlar ve esnaflarla sohbet etti.

        Kentin sembolü Saraçlar Caddesi için değişim projesinin hayata geçirileceğini belirten İba, "Cadde boyunca tüm binalar Edirne'nin köklü tarihine ve dokusuna uygun bir görünüm kazanacak. Saraçlar Caddesi'ne nostaljik bir tramvay da ekleyeceğiz. Hem kısa ulaşıma katkı sağlayacağız hem de caddeye özel bir kimlik kazandıracağız." dedi.

        - CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Akın'dan ziyaretler

        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Akın, kentteki bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

        Fabrikanın işleyişi hakkında bilgi alarak, kadın çalışanlarla sohbet eden Akın, vardiya değişimi yapan işçilere hayırlı mesailer diledi.

        Edirne Motosiklet Spor Kulübü'nü de ziyaret eden Akın, Türkiye Motosiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Cüneyt İnanç'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kulübün üyelerine başarı dileyen Akın, her zaman destekçileri olacağını kaydetti.

        - Sedefçi, ziyaretlerini sürdürüyor

        İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

        Sedefçi, Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz'ü ziyaret etti. Çalışmaları hakkında bilgi veren Sedefçi, projelerini anlattı.

        Öz de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Sedefçi'ye başarı diledi.

        - Süloğlu Belediye Başkan Adayı Es

        Saadet Partisi Süloğlu Belediye Başkan Adayı Hüseyin Es, ilçede ziyaretlerde bulundu.

        Es, esnaf ve vatandaşları ziyaretlerinde projelerini anlattı.

        Talep ve önerileri dinleyen Es, vatandaşa değer veren, sorunlarına samimiyetle çözüm arayan, gayretli, çalışkan dürüst belediyecilik anlayışını hakim kılacaklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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