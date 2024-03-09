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        Edirne'de "Klasik müzikte kadın besteci olmak" konseri düzenlendi

        Edirne'de Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Klasik müzikte kadın besteci olmak" adlı konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 13:58 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:47
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        Edirne'de "Klasik müzikte kadın besteci olmak" konseri düzenlendi
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        Edirne'de Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Klasik müzikte kadın besteci olmak" adlı konser düzenlendi.

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konser öncesi yaptığı konuşmada, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Trakya Üniversitesi olarak bugün özel bir konsere ev sahipliği yapacaklarını anlatan Zafer, "Klasik müzikte kadın besteci olmak temasıyla gerçekleşecek olan konserde birçok kadın besteci tanımış olacağız. Onlar hakkında çok özel bilgiler paylaşılacak. Herkese iyi seyirler diliyorum." dedi.

        Uzman Müzikolog Ersin Antep ise bugün dünyaca ünlü 15 farklı kadın bestecinin hangi şartlarda neler başardıklarını anlatarak onları ve eserlerini daha yakından tanıma fırsatı bulacaklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çisem Önver Zafer ve Arş. Gör. piyanist Gizem Dalkılıç, ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi.

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