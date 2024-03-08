Edirne'de "Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası" düzenlendi

Vali Sezer, oyuncuları mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Ödül töreninde takımlara madalya ve kupalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba verdi.

Turnuvaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan dört takım katıldı.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.