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        Edirne'de "Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası" düzenlendi

        Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 19:56 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:56
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        Edirne'de "Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası" düzenlendi
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        Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası" düzenlendi.

        Turnuvaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan dört takım katıldı.

        Saraçhane Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında Bulgar rakibi Paldin Plovdiv'i 1-0 yenen Karaağaç Ardaspor şampiyon oldu.

        Ödül töreninde takımlara madalya ve kupalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba verdi.

        Vali Sezer, oyuncuları mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

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