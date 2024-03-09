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        Korudağ balı coğrafi işaretle tescillendi

        Korudağ'ın iklimi ve doğal bitki örtüsü sayesinde yumuşak bir tada sahip Korudağ balı coğrafi işaret alarak tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:21 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:29
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        Korudağ balı coğrafi işaretle tescillendi
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        Korudağ'ın iklimi ve doğal bitki örtüsü sayesinde yumuşak bir tada sahip Korudağ balı coğrafi işaret alarak tescillendi.

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, Kunduracılar Çarşısı'nda balın tanıtımı amacıyla program düzenlendi.

        Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, programda, bir süredir coğrafi için devam eden çalışmaların sonuçlandığını söyledi.

        Benzersiz bir tat profiline sahip Korudağ balının kalitesinin tescillendiğini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Korudağ balının kökenini korumak, üretim yöntemlerini standartlaştırmak ve tüketicilere güvence vererek, balımızın orijinal ve kaliteli olduğunu garanti ettik.

        Üreticilerimize de bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak bu eşsiz lezzetin dünya çapında tanınırlığı ve değeri artacak, bölgenin ekonomik potansiyeli desteklenecek ve yerel üreticilerin gelirleri artacak. Bölgemize hayırlı olsun."

        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Keşan'da yeni bir markanın doğduğunu ifade etti.

        Korudağ balının tüm Türkiye'de tanınacağını dile getiren Şahin, Mecidiye kavunu ile ilgili coğrafi işaret sürecinin devam ettiğini kaydetti.

        Programa katılan üreticiler de bal üretimi hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından vatandaşlara bal ikram edildi.

        Programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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