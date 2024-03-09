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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi heyeti Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 16:47 Güncelleme: 09.03.2024 - 17:25
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        Trakya Üniversitesi heyeti Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, ziyarette Balkanlar misyon ve vizyonu doğrultusunda Trakya Üniversitesinin gerçekleştirdiği faaliyetler ve hedeflenen iş birlikleri hakkında bilgi verdi.

        Balkan Üniversiteler Birliği hakkında da bilgi veren Tabakoğlu, Balkanların sorunlarına çözüm üretilmesi ve gelişimine katkı sunması adına bu birliğin oldukça değerli olduğunun altını çizdi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Kamil Kolabaş'tan oluşan heyete Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da eşlik etti.

        Tabakoğlu ve heyet Romanya Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mircea Dumitru'yu da ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Dumitru, Trakya Üniversitesi ile iş birliklerinin süreceğini kaydetti.

        - Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri toplantısı

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri" toplantısına katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun'da gerçekleştirilen toplantıya katılım sağladı.

        Lisans seviyesinde açılması planlanan yeni bölümlerin "Veri Bilimi ve Analitiği" ile "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" olduğunu açıklayan Özvar, lisans ve ön lisans programlarının açılacağı üniversiteler arasında Trakya Üniversitesinin de yer aldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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