Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 14 terör şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında; PKK/KCK üyesi 3, FETÖ/PDY üyesi 10, DHKP-C üyesi 1 kişi olmak üzere 14 şüpheliyi yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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