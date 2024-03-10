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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 14 terör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada 14 terör örgütü şüphelisini yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 13:30 Güncelleme: 10.03.2024 - 13:35
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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 14 terör şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada 14 terör örgütü şüphelisini yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında; PKK/KCK üyesi 3, FETÖ/PDY üyesi 10, DHKP-C üyesi 1 kişi olmak üzere 14 şüpheliyi yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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