Trakya'ya 'kuvvetli yağış' uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için yağış uyarısı yaptı.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için yağış uyarısı yaptı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi’nin batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışın, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne’nin güneyi, (Enez, İpsala, Meriç, Havsa, Keşan, Uzunköprü) Kırklareli, (Kırklareli, Pehlivanköy, Lüleburgaz, Babaeski) Tekirdağ (Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy, Hayrabolu) çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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