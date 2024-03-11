Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer'den İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:47 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer'den İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer mesajında, devletin ve milletin bağımsızlığının, Türk milletinin onurlu mücadelesinin sembolü olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 103. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

        Türk halkının 7’den 70’e her ferdiyle topyekün zor şartlar altında bir karış toprağını vermemek için destansı bir mücadele verirken, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un da Türk milletinin, cesaretini ve milli mücadele ruhunu İstiklal Marşı'nı yazarak tüm dünyaya anlattığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Milli marşlar, milletlerin birliğini sağlayan ve yaşatan temel öğelerdendir. İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini ölümsüzleştiren, ortak düşünce ve değerlerde buluşturan eşsiz bir eserdir. Bundan dolayıdır ki, İstiklal Marşı'nı şair, mütefekkir ve vatansever kimliğiyle yazan Mehmet Akif, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' derken verilen mücadelenin büyüklüğünü ve zorluğunu ifade etmiştir. Bu düşüncelerle, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal kahramanlarımızı bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray'dan sert açıklama
        Galatasaray'dan sert açıklama
        Seher'i yaralayıp, annesini öldüren katil için karar!
        Seher'i yaralayıp, annesini öldüren katil için karar!
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        'Dayı' rüzgarı!
        'Dayı' rüzgarı!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        Belarus ordunun savaşa hazır olup olmadığını denetleyecek
        Belarus ordunun savaşa hazır olup olmadığını denetleyecek
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası

        Benzer Haberler

        Edirne'de tarihi Reşadiye Karakolu aslına uygun yeniden inşa edilecek
        Edirne'de tarihi Reşadiye Karakolu aslına uygun yeniden inşa edilecek
        Edirne'de siyasilerden İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajla...
        Edirne'de siyasilerden İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajla...
        Psikiyatr Yenilmez, basın mensuplarının "intihar haberlerini" kümülatif etk...
        Psikiyatr Yenilmez, basın mensuplarının "intihar haberlerini" kümülatif etk...
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı
        Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalanan firari hükümlü tutuklandı
        Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalanan firari hükümlü tutuklandı
        Trakya'ya 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Trakya'ya 'kuvvetli yağış' uyarısı