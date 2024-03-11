Edirne'nin tarihi karakol binası müze olacak

EDİRNE'de Kaleiçi semtine 1909 yılından bu yana hizmet veren ve 2019 yılında boşaltılan tarihi Manyas Karakolu binasına restorasyon çalışmaları kapsamında ilk kepçe vuruldu. Edirne Valisi Yunus Sezer, binanın Reşadiye Karakolu adıyla 1909 yılındaki haline uygun olarak inşa edilip bir kısmının müze, bir kısmının da karakol olarak hizmet vereceğini söyledi.

Edirne'de ilk yapıldığı tarihlerde Reşadiye Karakolu olarak anılan Manyas Karakolu'nun yerine, yıllar içinde bakımsızlık nedeniyle harap olması nedeniyle ikinci bina yapıldı. 2019 yılına kadar yine karakol olarak hizmet veren yeni bina da bu tarihten sonra terk edilince metruk hale geldi. Edirne Valiliği, geçtiğimiz ay harekete geçerek, tarihi karakolun 1909 yılında ilk yapılan haliyle restore edilmesi için çalışma başlattı. Boşaltılan karakol binasının yıkımı gerçekleştirilirken, Edirne Valisi Yunus Sezer de çalışmaları inceledi.

'KARAKOLU KALEİÇİ'NE YAKIŞIR ŞEKİLDE YAPACAĞIZ'

Kaleiçi'nde birçok tarihi yapı ve konağın olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Burası Türkiye'de, belki de dünyada ender bulunan yerleşim yerlerinden bir tanesi. Buradaki bütün eski yapıları restore etme, turizme kazandırma çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede de bugün bizim Manyas Karakolu dediğimiz tarihi karakol üzerine yeni bina yapılmış, o binanın yıkımı ve beraberinde yeniden orijinalinin yapılması noktasında çalışmaları görmeye geldik. Bugün yıkım çalışmaları tamamlanıyor, bir taraftan da karakolun projesi hazırlanıyor. En kısa zamanda da inşallah buraya yakışır bir şekilde karakolumuzu yapacağız. Çok orijinal ve Osmanlı'nın da ilk karakollarından bir tanesi. Buraya da bir tarihi değer katacak. Yanında da aynı dönemde yapılan bir çeşme var, onu da aynı şekilde restore edip Kaleiçi'ne kazandıracağız diğer eserlerimizle beraber" dedi.

'BİR KISMI MÜZE, BİR KISMI KARAKOL OLACAK'

Restorasyonun tamamlandığında karakol bin