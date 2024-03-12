Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan zanlı ile 2 insan kaçakçısı tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 11 ayrı suçtan aranan zanlı ile 2 insan kaçakçısı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalışan zanlılar ve kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küçükaltıağaç köyü askeri yasak bölgesinde 11 ayrı suçtan aranması olan G.D. ile zanlının Yunanistan'a kaçmasına aracılık eden Ö.I. ve O.S'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.