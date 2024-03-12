Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yağmur suyu kanalları ile rögar kapaklarını açarak suları tahliye etmeye çalıştı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında, zaman zaman şiddetlenen yağışın etkisini kaybetmesini bekledi.

Edirne'de sabah başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

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