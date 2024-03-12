Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 9,10 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 9,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu. Tek işlemde 5.5 ton buğday satışı gerçekleşti.
Buğdayın kilogramı 9,10 liradan satıldı.
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