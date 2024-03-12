Edirne'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Edirne'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Edirne'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda seyreden T.G. idaresindeki 22 ADF 448 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan O.M'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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