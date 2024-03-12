Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursları ve Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki kafe ve kıraathaneleri ziyaret etti, projelerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, kadın girişimcilere pazarda yer tahsisi yapacaklarını belirtti.

Cuma Pazarı'na yeni bir soluk getireceklerini dile getiren İba, "Kapalı alana kurulu olacak ve haftanın 7 günü hizmet verecek bu pazarımızda kadın girişimcilerimize yer tahsis edecek ve şehrimize gelen tur otobüslerini girişimcilerimizle buluşturup, onların üretime verdiği desteği sürdürülebilir hale getireceğiz. Daha güzel bir Edirne inşa ederek kente ve vatandaşlara hizmet için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- CHP Adayı Filiz Gencan Akın

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, seçim çalışmalarına Esentepe'de iş yerleri ve kıraathaneleri ziyaret ederek devam etti.

Projelerini anlatıp vatandaşlardan destek isteyen Akın, yaptığı açıklamada, Edirne’nin her kesimiyle bir araya gelmeye devam ettiklerini belirtti.

Esnafla dertleştiklerini dile getiren Akın, "Ekonomi ve geçim herkesin derdi olmuş durumda. Ülkemizdeki bu yoksulluğu biz yaratmadık fakat yoksullukla savaşacak, dar boğazdaki esnafımızın ve halkımızın huzuru için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- İYİ Parti Adayı Hamdi Sedefçi

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde ev ziyaretinde bulundu, Edirne Emekli Öğretmenler Derneği ve Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğini ziyaret etti.

Edirnelilere tekrar kavuşmak için sabırsızlandığını belirten Sedefçi, "Bu kavuşma, sadece fiziksel bir buluşma değil, aynı zamanda fikirlerimizi, hayallerimizi ve Edirne'miz için olan sevgimizi paylaşacağımız anlamlı bir an olacak. Sevgili Edirnelilerle beraber Edirne'mizi yeniden canlandıracağımıza ve bu şehrin her köşesini güzelliklerle dolduracağımıza yürekten inanıyorum. Kavuşacağız ve beraber başaracağız." diye konuştu.

- Saadet Partisi Adayı Karakütük

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, göreve gelmeleri halinde belediye harcamalarının tamamını açıklayacaklarını bildirdi.

Karakütük yaptığı yazılı açıklamada, harcamaların şeffaf bir biçimde halka açıklanmamasının, kamu kaynaklarının adil ve etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair soru işaretlerini ortaya çıkardığını belirtti.

Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılama ve nitelikli belediye hizmetlerine ulaşma noktasında problemler yaşarken, belediyelerin israf ve savurganlıktan imtina etmediğini dile getiren Karakütük, "Bu tablo bir yandan vatandaşlarımız için bir yük meydana getirirken diğer yandan kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına yol açmaktadır. Milli Görüş belediyeciliği demek denk bütçe demektir. Belediye malını yetim hakkı gibi görmek demektir." ifadelerini kullandı.